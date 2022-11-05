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«Боруссия» Д разгромила «Бохум» в домашнем матче Бундеслиги

«Боруссия» Д разгромила «Бохум» в домашнем матче Бундеслиги
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Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» дома принимала «Бохум». Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск.

«Шмели» вышли вперёд уже на восьмой минуте встречи благодаря голу 17-летнего форварда Юссуфа Мукоко после передачи Никласа Зюле. На 12-й минуте Джованни Рейна реализовал 11-метровый удар и укрепил преимущество хозяев. На 45+2-й минуте Мукоко оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Благодаря этой победе «Боруссия» набрала 25 очков и поднялась на третье место турнирной таблицы чемпионата Германии. «Бохум», у которого в активе семь очков, остался на 17-м месте в зоне вылета.

Германия - Бундеслига. 13-й тур
05 ноября 2022, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Мукоко – 8'   2:0 Рейна – 12' (пен)   3:0 Мукоко – 45+2'
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