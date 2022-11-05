«Боруссия» Д разгромила «Бохум» в домашнем матче Бундеслиги
Поделиться
Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» дома принимала «Бохум». Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск.
«Шмели» вышли вперёд уже на восьмой минуте встречи благодаря голу 17-летнего форварда Юссуфа Мукоко после передачи Никласа Зюле. На 12-й минуте Джованни Рейна реализовал 11-метровый удар и укрепил преимущество хозяев. На 45+2-й минуте Мукоко оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Благодаря этой победе «Боруссия» набрала 25 очков и поднялась на третье место турнирной таблицы чемпионата Германии. «Бохум», у которого в активе семь очков, остался на 17-м месте в зоне вылета.
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
20:40
-
20:31
-
20:26
-
20:25
-
20:07
-
20:04
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:39
-
19:37
-
19:32
-
19:31
-
19:31
-
19:28
-
19:26
-
19:26
-
19:22
-
19:15
-
19:15
-
19:07
-
19:06
-
19:02
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:47
-
18:29
-
18:29
-
18:28
-
18:24
-
18:19
-
18:17
Партнерский контент