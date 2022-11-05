Андрей Мостовой — о поражении от «Ахмата»: «Зенит» не вышел на поле, случился нокдаун

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался после поражения от «Ахмата» в матче РПЛ. Игра, которая проходила в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:2. Мостовой стал автором единственного гола своей команды.



«Зенит» не вышел на поле, в первые 10 минут случился нокдаун. Вспоминаю подобное в матче с «Бетисом» в Лиге Европы. Нам пришлось пытаться героическими усилиями переламывать ход встречи, но у нас не получилось. Какая была у меня установка на второй тайм? Как всегда — брать на себя, не бояться, идти и обострять. Я пытался как мог», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, имея в активе 39 очков.