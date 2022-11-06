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Неймар в соцсетях попрощался с Жераром Пике

Неймар в соцсетях попрощался с Жераром Пике
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Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, ныне выступающий за «ПСЖ», отреагировал на завершение игровой карьеры своего экс-одноклубника Жерара Пике. 35-летний футболист в ночь с 5 на 6 ноября провёл последний матч за «Барселону» на домашнем стадионе. Он пришёлся на встречу с «Альмерией» (2:0).

Фото: Соцсети Неймара

Пике и Неймар вместе выступали за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Позднее бразильский футболист перешёл в «ПСЖ», за который выступает до сих пор. Примечательно, что перед уходом Неймара Пике выложил фотографию с игроком с подписью «se queda» (Он остаётся).

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