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«Он был в состоянии играть». Дедушка Пике намекнул на причины завершения карьеры внука

«Он был в состоянии играть». Дедушка Пике намекнул на причины завершения карьеры внука
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Амадор Бернабеу, дедушка защитника «Барселоны» Жерара Пике, прокомментировал решение футболиста завершить карьеру.

«Очень большое количество эмоций и большая печаль, смесь негативных и позитивных чувств. Это конец, которого мы не ждали, но иногда приходится делать вынужденные вещи. Я видел его счастливым и разозлённым, ведь он был в состоянии продолжить играть.

Жерар уходит в спешке, потому что из-за своего характера и образа жизни он не может быть игроком скамейки запасных, после стольких лет выступлений он не привык сидеть там.

Пике никогда не покинул бы «Барселону» из-за клубных дел. Он из «Барселоны», как и мы, вся семья, мы всю жизнь были болельщиками «Барселоны». «Барселона» — это наша жизнь и наша история. Он никогда не оставит «Барселону»: люди — это одно, а клуб — совсем другое. Лапорта? О нет, я не собираюсь вдаваться в эту область. Я не называю имён», — приводит слова Бернабеу Sport.es.

Пике не сдержал слез во время замены в прощальном матче. Видеоролик:

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