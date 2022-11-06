Булыкин: Дзюба приезжал в Турцию не на скамейке сидеть. Все когда-то возвращаются в Россию
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Бывший форвард «Динамо», «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию, согласно которой российский форвард «Адана Демирспор» Артём Дзюба расторг контракт с клубом.
«Дзюба расторг контракт с «Аданой»? Если был такой пункт и всё возможно, то не удивлён. Артём хочет играть, он приезжал не на скамейке сидеть. В этом плане понимаю, потому что он хочет играть и ищет клуб, где будет играть.
Нужно ли ему возвращаться в Россию? Все когда-то возвращаются в Россию, чтобы закончить карьеру. Не удивлюсь, если Артём тоже вернётся. Есть много клубов, где он может заиграть. Всё возможно», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В пяти матчах за турецкий клуб Дзюба забил один гол.
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