Канчельскис: подходит ли карьера Дзюбы к завершению? Слышал, он хотел идти в депутаты

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис после информации о том, что российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба разорвал контракт с клубом, высказался о будущем футболиста.



«Подходит ли карьера Дзюбы к завершению? Жизнь продолжается. Посмотрим, какое примет решение. Слышал, он хотел идти в депутаты.



Во время ЧМ будет пауза — как раз за это время переосмыслит свои действия. Будем ждать и следить», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Дзюба перешёл в «Адану» в минувшее трансферное окно. За пять матчей во всех турнирах российский форвард забил лишь один гол в ворота «Фенербахче». До перехода в турецкое первенство игрок выступал за «Зенит».