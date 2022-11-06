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Канчельскис: подходит ли карьера Дзюбы к завершению? Слышал, он хотел идти в депутаты

Канчельскис: подходит ли карьера Дзюбы к завершению? Слышал, он хотел идти в депутаты
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис после информации о том, что российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба разорвал контракт с клубом, высказался о будущем футболиста.

«Подходит ли карьера Дзюбы к завершению? Жизнь продолжается. Посмотрим, какое примет решение. Слышал, он хотел идти в депутаты.

Во время ЧМ будет пауза — как раз за это время переосмыслит свои действия. Будем ждать и следить», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Дзюба перешёл в «Адану» в минувшее трансферное окно. За пять матчей во всех турнирах российский форвард забил лишь один гол в ворота «Фенербахче». До перехода в турецкое первенство игрок выступал за «Зенит».

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