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«ПСЖ» хочет бесплатно подписать защитника «Айнтрахта» Н'Дику

«ПСЖ» хочет бесплатно подписать защитника «Айнтрахта» Н'Дику
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«ПСЖ» входит в число клубов, которые заинтересованы в подписании Эван Обите Н'Дики из «Айнтрахта». Об этом сообщает Calciomercatoweb. Соглашение французского защитника с нынешней командой истекает в конце сезона.

Н'Дика перешёл в «Айнтрахт» из «Осера» в 2018 году. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что Н'Дику хотят подписать «Севилья», «Вест Хэм», «Ювентус» и «Милан».

«ПСЖ» в 13 матчах нынешнего сезона чемпионата Франции набрал 35 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущего вторым «Ланс» на два очка и имея матч в запасе.

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