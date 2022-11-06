«ПСЖ» без Месси обыграл «Лорьян» благодаря голу и результативной передаче Неймара

Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1 – «Лорьян» на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» принимал лидера турнира — «ПСЖ». Финальный свисток Бенуа Бастьена зафиксировал победу гостей – 2:1.



Бразильский форвард парижан Неймар вывел гостей вперёд уже на девятой минуте, голевая передача на счету Уго Экитике. На 53-й минуте Теремас Моффи сумел сравнять счёт после передачи Энцо Ле Фе. На 81-й минуте Неймар ассистировал Данилу Перейре, который нанёс точный удар по воротам соперника и принёс парижанам победу.



Отметим, что аргентинский форвард столичной команды Лионель Месси пропускал матч из-за воспаления ахиллова сухожилия.



«ПСЖ» набрал 38 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1. «Лорьян» (27) – на четвёртой позиции.



В следующем туре чемпионата Франции парижане примут «Осер», «Лорьян» на выезде сыграет со «Страсбургом».