«ПСЖ» без Месси обыграл «Лорьян» благодаря голу и результативной передаче Неймара

Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1 – «Лорьян» на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» принимал лидера турнира — «ПСЖ». Финальный свисток Бенуа Бастьена зафиксировал победу гостей – 2:1.
Бразильский форвард парижан Неймар вывел гостей вперёд уже на девятой минуте, голевая передача на счету Уго Экитике. На 53-й минуте Теремас Моффи сумел сравнять счёт после передачи Энцо Ле Фе. На 81-й минуте Неймар ассистировал Данилу Перейре, который нанёс точный удар по воротам соперника и принёс парижанам победу.
Отметим, что аргентинский форвард столичной команды Лионель Месси пропускал матч из-за воспаления ахиллова сухожилия.
«ПСЖ» набрал 38 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1. «Лорьян» (27) – на четвёртой позиции.
В следующем туре чемпионата Франции парижане примут «Осер», «Лорьян» на выезде сыграет со «Страсбургом».
- 6 ноября 2022
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