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«ПСЖ» без Месси обыграл «Лорьян» благодаря голу и результативной передаче Неймара

«ПСЖ» без Месси обыграл «Лорьян» благодаря голу и результативной передаче Неймара
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Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1 – «Лорьян» на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» принимал лидера турнира — «ПСЖ». Финальный свисток Бенуа Бастьена зафиксировал победу гостей – 2:1.

Бразильский форвард парижан Неймар вывел гостей вперёд уже на девятой минуте, голевая передача на счету Уго Экитике. На 53-й минуте Теремас Моффи сумел сравнять счёт после передачи Энцо Ле Фе. На 81-й минуте Неймар ассистировал Данилу Перейре, который нанёс точный удар по воротам соперника и принёс парижанам победу.

Отметим, что аргентинский форвард столичной команды Лионель Месси пропускал матч из-за воспаления ахиллова сухожилия.

«ПСЖ» набрал 38 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1. «Лорьян» (27) – на четвёртой позиции.

В следующем туре чемпионата Франции парижане примут «Осер», «Лорьян» на выезде сыграет со «Страсбургом».

Франция - Лига 1. 14-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Неймар – 9'   1:1 Моффи – 53'   1:2 Перейра – 81'
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