«Арсенал» минимально обыграл «Челси» и вернулся на первую строчку АПЛ

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором в рамках лондонского дерби встречались «Челси» и «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Стэфморд Бридж». Стартовый свисток главного арбитра матча Майкла Оливера прозвучал в 15:00 мск.

Первая половина встречи проходила в обоюдоострой борьбе практически без моментов. Несмотря на большое количество фолов, Майкл Оливер показал обеим командам лишь по одной жёлтой карточке. Во второй тайме ситуация практически не изменилась, но в итоге через борьбу мяч забили футболисты Микеля Артеты. На 63-й минуте после исполнения стандарта мяч забил Габриэл Магальянс, ассистировал ему Букайо Сака. Как ни старались футболисты в синей форме, но даже развести мяч со своей половины поля они не могли. Финальный свисток оповестил о победе «канониров» со счётом 1:0.

Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 34 очка и вернулся на вершину английского чемпионата. «Челси» после поражения опустился на седьмое место, в активе команды Грэма Поттера 21 очко.