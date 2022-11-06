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«Арсенал» оказался сильнее «КАМАЗа» в матче Первой лиги

«Арсенал» оказался сильнее «КАМАЗа» в матче Первой лиги
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Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «КАМАЗ» на домашнем поле принимал тульский «Арсенал». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 12-й минуте встречи — отличился полузащитник тульского клуба Арутюн Григорян. На 70-й минуте встречи у «КАМАЗа» был отличный шанс отыграться — в ворота тульской команды был назначен пенальти, однако реализовать 11-метровый Александру Гаглоеву не удалось.

Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 28 очков после 17 туров и вышел на пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» располагается на шестой строчке, в активе клуба из Набережных Челнов 27 баллов после 17 туров. Возглавляет турнирную таблицу по-прежнему «Алания», на счету которой 35 очков после 17 матчей.

Россия - Мелбет Первая лига. 17-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 1
Арсенал
Тула
0:1 Григорян – 12'
Комментарии
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