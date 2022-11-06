Источник: Филиппе Коутиньо пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, вероятно, пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает TNT Sports.



По информации источника, восстановление от травмы правого бедра займёт по меньшей мере шесть недель, из-за чего полузащитник, видимо, не поедет в Катар.



В нынешнем сезоне Коутиньо провёл за «Астон Виллу» 12 матчей в английской Премьер-лиге, в которых ни разу не отметился результативными действиями. Напомним, Коутиньо перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды в январе 2022 года из «Барселоны», а в мае этого года английский клуб выкупил игрока. Действующий контракт Коутиньо с бирмингемским клубом рассчитан до 2026 года.



ЧМ-2022 пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в группе G, в которой встретится с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

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