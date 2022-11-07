«Это было глупо». Тен Хаг – о навесах на Роналду в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о неудачных навесах на португальского нападающего Криштиану Роналду в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:3).

«Думаю, что это было глупо. Мы подавали слишком рано и со слишком большого расстояния. Этим мы не помогали Роналду. Нам нужно было делать навесы в нужный момент. Во втором тайме мы также слишком рано начали делать подачу. Подходящий момент был у Кристиана Эриксена в первом тайме. Он нашел момент для подачи на Роналду на дальнюю штангу», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом». Матч состоится 13 ноября.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»