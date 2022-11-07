«Это было глупо». Тен Хаг – о навесах на Роналду в матче с «Вест Хэмом»
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о неудачных навесах на португальского нападающего Криштиану Роналду в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:3).
«Думаю, что это было глупо. Мы подавали слишком рано и со слишком большого расстояния. Этим мы не помогали Роналду. Нам нужно было делать навесы в нужный момент. Во втором тайме мы также слишком рано начали делать подачу. Подходящий момент был у Кристиана Эриксена в первом тайме. Он нашел момент для подачи на Роналду на дальнюю штангу», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом». Матч состоится 13 ноября.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
01:21
-
01:10
-
01:03
-
00:59
-
00:49
-
00:42
-
00:38
-
00:19
-
00:12
-
00:06
- 6 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:35
-
23:25
-
23:17
-
23:14
-
23:14
-
22:59
-
22:57
-
22:43
-
22:40
-
22:24
-
22:21
-
22:14
-
22:01
-
21:55
-
21:51
-
21:43
-
21:32
-
21:30
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:05
Партнерский контент