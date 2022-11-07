Зинченко стал рекордсменом среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

Нападающий «Арсенала» Александр Зинченко вышел на первое место среди украинцев по количеству матчей в чемпионате Англии.

Футболист принял участие в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:0). Зинченко вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 78-й минуте. Для украинца этот матч стал 82-м в чемпионате Англии, и он вышел на первое место по этому показателю, обогнав Олега Лужного (81). Третье место по количеству матчей в АПЛ среди украинцев занимает Андрей Ярмоленко (66).

Напомним, ранее Зинченко выступал за «Манчестер Сити». Украинец перешёл в «Арсенал» в июле 2022 года. Контрактное соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне АПЛ Зинченко принял участие в шести матчах, в которых отметился результативной передачей.

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