Зинченко стал рекордсменом среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

Нападающий «Арсенала» Александр Зинченко вышел на первое место среди украинцев по количеству матчей в чемпионате Англии.
Футболист принял участие в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:0). Зинченко вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 78-й минуте. Для украинца этот матч стал 82-м в чемпионате Англии, и он вышел на первое место по этому показателю, обогнав Олега Лужного (81). Третье место по количеству матчей в АПЛ среди украинцев занимает Андрей Ярмоленко (66).
Напомним, ранее Зинченко выступал за «Манчестер Сити». Украинец перешёл в «Арсенал» в июле 2022 года. Контрактное соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 2026 года.
В нынешнем сезоне АПЛ Зинченко принял участие в шести матчах, в которых отметился результативной передачей.
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