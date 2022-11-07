Мбаппе получил повреждение в матче с «Лорьяном»

Звёздный нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе по ходу матча 14-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» получил повреждение, сообщает RMC Sport.

Француз покинул поле на 85-й минуте матче, уступив своё место Пабло Сарабия. По сведениям источника, причиной этого стал дискомфорт в области приводящей мышцы. В ближайшее время медицинский штаб парижан установит степень данного повреждения.

Матч между «Лорьяном» и «ПСЖ» завершился победой парижского клуба со счётом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Неймар и Данилу. Единственный мяч в составе хозяев забил Теремас Моффи.

Напомним, в нынешнем сезоне французского чемпионата на счету Мбаппе 11 голов и две результативные передачи в 13-ти матчах. Француз также забил семь мячей и трижды ассистировал партнёрам в шести играх Лиги чемпионов.

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