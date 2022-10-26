Мбаппе попал в новый крупный скандал. В этот раз ему даже не пришлось что-либо делать

Контракт форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе – крупнейший в истории спорта. По крайней мере, об этом уверенно заявляет Le Parisien в недавней резонансной публикации. Издание утверждает, что за три года (включая опциональный) нападающий может заработать € 636 млн (до вычета налогов).

Зарплата Килиана составляет € 72 млн в год. Бонус за подписание контракта – € 180 млн, который выплатят тремя отдельными траншами. Кроме того, Мбаппе светит так называемый «бонус за лояльность». В межсезонье-2023 форвард получит € 70 млн, через год – € 80 млн и ещё € 90 млн, если задержится в Париже до лета 2025-го. «ПСЖ» сразу же опроверг новость о зарплате Мбаппе. Клуб официально заявил, что вся эта информация совершенно неверна и ни одна деталь не является точной. Парижане рассматривают возможность подачи судебного иска против Le Parisien, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Таким образом, Мбаппе попал в новый крупный скандал. Раньше Килиан сам провоцировал конфликтные ситуации: ссорился с Неймаром, требовал у руководства «ПСЖ» укомплектовать состав под его видение, просил продать его в январе, выставлял ультиматум Федерации футбола Франции по спонсорским соглашением и много чего ещё. В этот раз ему даже не пришлось что-либо делать. Хватило одного упоминания имени Мбаппе в резонансном материале, чтобы взорвалась информационная бомба.

Можно ли верить информации Le Parisien?

«ПСЖ» не разглашает подробностей контракта Мбаппе после продления минувшей весной. Ясно лишь, что клуб щедро вознаградил Килиана за отказ переходить в «Реал». Sky Sports утверждает, что Мбаппе получает около € 4,5 млн в месяц «чистыми» и является самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Подписной бонус составил € 120 млн.

Forbes тоже ставит Килиана на первое место по зарплате на планете. Издание пишет, что Мбаппе заработает € 128 млн за год. Из них € 110 млн – футбольные доходы, остальное – спонсорские сделки. Очевидно, что в эти € 110 млн включена зарплата Килиана в клубе с учётом подписного бонуса.

Килиан Мбаппе Фото: David Ramos/Getty Images

Данные Sky Sports, Forbes и Le Parisien отличаются степенью детализации. Первые два издания дают представление о доходе Мбаппе за год, третье – расписывает структуру контракта в целом. При этом их сведения вполне могут состыковаться, если выплата подписного бонуса действительно производится тремя отдельными траншами. Килиан получит около € 50 млн «чистой» зарплаты за этот сезон в «ПСЖ» и € 60 млн из подписного бонуса (треть от общей суммы € 180 млн). В итоге выходят те самые € 110 млн футбольного дохода Мбаппе за год, как пишет специализирующийся на финансах Forbes.

Sky Sports указывает подписной бонус € 120 млн – на € 60 млн меньше, чем Le Parisien. Здесь важно учитывать, что контракт Мбаппе полностью гарантирован только до лета 2024-го, а на сезон-2024/2025 действует опция игрока. То есть Sky Sports указал сумму бонуса, которую Килиан точно получит от «ПСЖ». Два транша по € 60 млн и третий на такую же сумму, если он захочет остаться в Париже и активирует опцию на последний год контракта.

Основной повод сомневаться в информации Le Parisien – «бонус за лояльность» на общую сумму € 240 млн. Именно благодаря этим деньгам контракт Мбаппе потенциально является крупнейшим в истории спорта. Верить ли этим данным? Если говорить в общих чертах, цифры не выглядят какой-то фантастикой для организации вроде «ПСЖ». Тот же Sky Sports писал, что Килиан остался в Париже на особом положении. Ему позволили влиять на кадровую политику. В частности, по указанию Мбаппе руководство назначило Луиша Кампуша на пост спортивного директора, а также – пусть и безуспешно, – но всерьёз пыталось летом продать Неймара. Крупные «бонусы за лояльность» тоже вполне могли быть включены в контракт.

Возможных причин «слива» данных о контракте Мбаппе несколько

Некоторые представители медиа небезосновательно убеждены, что всё происходящее является попыткой со стороны «ПСЖ» успокоить вечно устраивающего скандалы Мбаппе. Даниэль Риоло, спортивный журналист и эксперт авторитетного французского портала RMC, уверен: подробности контракта Килиана обнародованы не просто так. Он полагает, что этот слив может быть следствием борьбы между руководством «ПСЖ» и окружения футболиста.

«Если то, что говорит Le Parisien, правда, то я не сомневаюсь в источнике информации. Вы знаете, как появляются такие статьи, — это утечки. Если она просочилась, то это потому, что «ПСЖ» таким образом отправляет послание семье Мбаппе. Ты ведёшь себя как ребёнок, которому разонравилась конфета. Ты говоришь, что ты несчастлив, мы столько тебе дали, а ты возмущаешься и хочешь уехать в январе. Ты немного напортачил… Слушай, мальчик, теперь люди будут знать, сколько тебе платят у нас, и я думаю, что после этого ты будешь держать рот на замке и вести себя спокойнее. В «ПСЖ» уже не раз говорили, что готовы сделать всё, чтобы Мбаппе остался», – подчеркнул Риоло.

RMC Sport считает, что публикация деталей соглашения Мбаппе – логичное продолжение серии разоблачений, которые регулярно появляются в прессе уже в течение нескольких недель. Скандальное поведение Килиана и его желание контролировать все процессы в клубе привели к тому, что руководство в лице президента Нассера Аль-Хелаифи решило поставить игрока на место.

Нассер Аль-Хелаифи Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Решимость Аль-Хелаифи – очень высокая. Последние сливы касались не только Мбаппе, но и других звёзд клуба – Лионеля Месси и Неймара. Тот же Le Parisien параллельно с публикацией о Килиане раскрыл зарплату аргентинца и бразильца. По данным издания, зарплата Месси составляет € 41 млн за сезон. Часть этой суммы Лео получает в криптовалюте (возможно, чтобы избежать налогов), также в его контракте предусмотрен бонус за лояльность. Оклад Неймара составляет чуть менее € 36 млн в год. Вряд ли аргентинец и бразилец рады разглашению этих данных, но клуб мало волнует их мнение при попытках повлиять на Мбаппе.

Итог

Le Parisien опубликовал информацию, которая как минимум очень похожа на правду. Иначе её не комментировали бы высокие политические чиновники Франции, явно намекая на достоверность данных.

«Мбаппе заплатит много налогов. Хорошо, что он заплатит их во Франции, а не где-либо ещё. Суммы настолько головокружительны, что ускользают от понимания», – сказал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

«Килиан Мбаппе – это не статья расходов для «ПСЖ», это не статья расходов для Франции. Это инвестиция. Килиан Мбаппе – это культурное достояние нашей страны, экономическое достояние нашей страны», – заявил депутат национального собрания Франции Карл Олив.

Показательными станут дальнейшие действия «ПСЖ». Если клуб впустую угрожает и не будет судиться, то утечка в СМИ наверняка состоялась благодаря Аль-Хелаифи, который хочет угомонить вечно недовольного Мбаппе. Пока в значительной степени у него это получается. В медиа перестали появляться публикации, связанные непосредственно с провокационными действиями Килиана.

На футбольном поле француз тоже проявляет себя отлично. У Мбаппе 16 голов и четыре передачи в 16 играх за «ПСЖ» в сезоне. В последнем матче Лиги чемпионов с «Маккаби» (7:2) 23-летний форвард оформил дубль и отдал два голевых паса на Лионеля Месси. Это случилось уже после публикации Le Parisien. Конечно, ближе к январю Мбаппе снова может взбунтоваться, но пока в сложившихся обстоятельствах «ПСЖ» достаточно успешно держит молодую звезду под контролем.