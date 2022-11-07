Карпукас — о вырванной ничьей с «Уралом»: в таких ситуациях и проявляется характер

Футболист «Локомотива» Артём Карпукас высказался о ничьей с «Уралом» в 16-м туре РПЛ. Московский клуб смог вырвать ничью в добавленное к матчу время.
«Двоякие эмоции от результата матча. Мы всегда стремимся к победе и исходим из этого в любой ситуации. В то же время играли в гостях против соперника, который набрал хороший ход. Чувствуется, что они в отличной форме сейчас, было непросто. Да ещё пропустили этот гол в самом конце. Но поражение было бы слишком несправедливым итогом для нас. Мы и в прошлом туре в матче против ЦСКА не должны были проигрывать, и в этой игре вполне могли не только сыграть вничью, но и победить. Наверное, ничья более или менее по делу.
Для меня очень важно, что мы смогли отыграться в компенсированное время. Думаю, что в таких ситуациях и проявляется характер. Это очень ценный гол и в плане того, что мы заработали одно очко, и в плане становления команды. Нужно продолжать работать. Не сомневаюсь, что мы исправим турнирное положение», — приводит слова Карпукаса Sport24.
Напомним, игра между «Уралом» и «Локомотивом» завершилась ничейным счётом 2:2.
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