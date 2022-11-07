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Юрген Клопп высказался об игре Мохамеда Салаха в нынешнем сезоне

Юрген Клопп высказался об игре Мохамеда Салаха в нынешнем сезоне
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игровую форму нападающего команды Мохамеда Салаха.

«Даже с учётом того, что он медленно начал, он участвовал в большом числе голевых моментов, которые не использовали мы, которые не использовал сам Мохамед. Это может случиться с любым нападающим, совершенно нормальный этап.

В конце концов, когда вы посмотрите на его карьеру спустя четыре, пять или шесть лет, то вспомните его как одного из лучших нападающих, которого вы когда-либо видели. У него безумные цифры», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

30-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В 20 матчах нынешнего сезона на его счету 14 голов и пять результативных передач.

«Ливерпулю» подарили победу. Команда Клоппа сделала то, что не удавалось в этом сезоне «Ливерпулю» подарили победу. Команда Клоппа сделала то, что не удавалось в этом сезоне
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