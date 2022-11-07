Юрген Клопп высказался об игре Мохамеда Салаха в нынешнем сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игровую форму нападающего команды Мохамеда Салаха.

«Даже с учётом того, что он медленно начал, он участвовал в большом числе голевых моментов, которые не использовали мы, которые не использовал сам Мохамед. Это может случиться с любым нападающим, совершенно нормальный этап.



В конце концов, когда вы посмотрите на его карьеру спустя четыре, пять или шесть лет, то вспомните его как одного из лучших нападающих, которого вы когда-либо видели. У него безумные цифры», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.



30-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В 20 матчах нынешнего сезона на его счету 14 голов и пять результативных передач.