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Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом

Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом
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Чешский бывший голкипер лондонских «Арсенала» и «Челси» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Челмсфорд», сообщает официальный твиттер-аккаунт команды.

«Я в предвкушении нового вызова с «Челмсфордом» и хочу помочь команде достичь её целей в этом сезоне», — приводит слова голкипера пресс-служба команды в «Твиттере».

Ранее экс-футболист выступал за хоккейный «Гилфорд Финикс» из четвёртого дивизиона чемпионата Англии. Новая команда Чеха играет в третьем английском дивизионе. Примечательно, что 40-летний Чех в хоккее также выступает на позиции вратаря.

За «Челси» голкипер провёл 494 матча во всех турнирах. В составе лондонского «Арсенала» бывший футболист сыграл в 139 встречах. Чех завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году.

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