Моуринью снялся в клипе британской хип-хоп звезды. Жозе запомнится всем из-за одного жеста

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью снялся в новом клипе популярного британского хип-хоп исполнителя Stormzy на песню Mel Made Me Do It. Португалец появился в кадре на 20 секунд с прижатым к губам пальцем. Артист обыграл в треке знаменитую фразу Моуринью: I prefer not to speak like I'm Jose (Я предпочитаю не говорить, будто я Жозе. – рус.). В оригинале эксцентричный тренер, возглавлявший на тот момент «Челси», после поражения от «Астон Виллы» в 2014 году заявил следующее: «Я предпочту промолчать. Если я заговорю, у меня будет большие проблемы. Я не хочу быть в большой беде». Кстати, в клипе также снялись экс-футболист «Арсенала» Иан Райт и атлет Усэйн Болт.

Усэйн Болт Фото: youtube.com

Связь между футболом и музыкой всегда была тесной. Многие футболисты и тренеры выпускают треки и альбомы, пытаясь реализовать себя не только на поле. Ниже – самые яркие примеры.

Гаиска Мендьета — стал диджеем и собрал рок-группу

Испанский футболист, на счету которого 40 матчей за сборную Испании, а также два проигранных финала ЛЧ с «Валенсией», с юных лет интересовался музыкой. По окончании карьеры Мендьета превратил хобби в профессию. Сначала Гаиска выступал в клубах в качестве диджея, а затем собрал рок-группу под названием Gasteiz Gang. Коллектив из трёх человек (в него также входят музыкальный журналист Хуан Витория и его дочь Аризона Дилан Витория) регулярно выступает на различных фестивалях. Также экс-футболист снялся в клипе популярной в испаноязычной части мира группы Los Planetas.

Гаиска Мендьета Фото: Gasteiz Gang

Пеле — записал альбом

Король футбола выпустил собственный альбом, получивший название Ginga, в 2006 году. В него вошли 12 песен, которые Пеле записывал в период с осени 2005 по весну 2006 года в Сан-Паулу. Все тексты – за авторством легенды. По стилю альбом ближе к джазу и босса-нове – популярному бразильскому жанру.

Криштиану Роналду — оказывается, давно поёт!

Первое видео с поющим португальцем появилось ещё в 2009-м. На нём Роналду исполняет композицию под названием Amor Mio. Этот ролик – реклама популярного в Португалии банка. В следующий раз артистические навыки Роналду можно было увидеть в одноимённом документальном фильме про него самого, который вышел в 2015 году. В одном из моментов запечатлено, как футболист во время полёта на самолёте вместе со сборной Португалии исполняет песню Rihanna – Stay.

Петр Чех и Томаш Росицки — барабаны и гитара

Два чешских любителя рока демонстрировали свои навыки на YouTube. Росицки, выступавший на тот момент за «Арсенал», сыграл на электрогитаре в поздравлении болельщиков с Рождеством в компании с Войцехом Щенсным и Лукашем Подольски. Экс-полузащитник со школы обожал рок, его любимая группа – Metallica. В 2010 году Росицки также выступил на сцене в составе популярной чешской группы «Три сестры» на премии «Футболист года».

Петр Чех широко известен любовью к игре на барабанах. У экс-голкипера «Челси» и «Арсенала» даже есть свой канал, на который он выкладывал ролики с каверами известных произведений. Правда, последнее видео вышло два года назад. Затем Чех взялся за административную работу в «Челси».

Славен Билич — собирает полные залы

Бывший главный тренер сборной Хорватии, «Локомотива» и «Вест Хэма» серьёзно увлекается тяжёлой музыкой. Среди любимых групп Билич отмечал Slayer, Metallica, AC/DC, Iron Maiden и Megadeth. У хорвата есть собственная группа под названием Rawbau, в которой он является ритм-гитаристом и бэк-вокалистом. В 2008 году они даже записали неофициальный гимн сборной Хорватии для чемпионата Европы. Rawbau популярны на родине и зачастую собирают полные залы на своих концертах.

Пол Гаскойн — создавал безумную музыку

Эксцентричный полузащитник не мог не отметиться записанным музыкальным треком. Его популярность, названная «Газзаманией», достигла вершины в начале 90-х. В 1990 году Гаскойн выпустил трек под названием Fog On The Tyne, а также принял участие в записи композиции World In Motion группы New Order с игроками сборной Англии тех лет. Ещё через месяц Гаскойн выпустил новый трек – Geordie Boys. Эта композиция – смесь хип-хопа и эйсид-хауса, что полностью соответствует безумному духу игрока.

Пол Гаскойн Фото: youtube.com

Руслан Нигматуллин — гастролирует по миру

В детстве бывший голкипер «Спартака», «Локомотива» и сборной России учился в музыкальной школе по классу классической гитары. Своё увлечение Нигматуллин реализовал по окончании профессиональной футбольной карьеры, став диджеем. Его дебютный сингл Symphony вышел в 2011 году, завоевав высокие позиции в чартах. Гастроли экс-голкипера проходят во многих странах Европы и в США. Также Нигматуллин выступал на открытии стадиона «Открытие Арена» в 2014 году и на фестивале болельщиков во время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Джибриль Сиссе — разогревал публику на концертах

Французский нападающий начал изучать основы диджеинга с 2006 года. Поиграв за «Ливерпуль», «Марсель», «Лацио», «КПР» и «Кубань», Сиссе сосредоточился на музыке и развитии бренда одежды. С 2015 года он выступал на различных площадках, отдавая предпочтение жанрам хип-хоп и трэп. Вершина музыкальной карьеры Сиссе – разогрев перед концертом популярной поп-певицы Мэрайи Кэри в Париже. В 2017 году француз соскучился по футболу и возобновил карьеру, отыграв сезон в клубе третьего швейцарского дивизиона, а затем снова вернулся к музыке.

Руд Гуллит — спел песню и выиграл Евро

С детства Гуллит очень любил творчество Боба Марли и стиль регги, что отразилось на его образе в будущем. Он даже пытался играть на басу в начинающей регги-группе, но первый профессиональный контракт отодвинул хобби на второй план.

В 1984 году Гуллит вернулся к увлечению и выпустил трек Not The Dancing Kind, записанный в стиле поп-регги. Сингл даже дошёл до четвёртого места в национальном хит-параде Нидерландов. Руд дотянулся до первого места в 1988 году, когда исполнитель Андре Хазес вместе с игроками голландской сборной выпустил трек Wij houden van Oranje. Композиция шла к вершине по ходу Евро-1988 и после победы Нидерландов на турнире продержалась в топе долгое время.

Мемфис Депай и Квинси Промес — записали совместку

Закрывают список два близких друга, очень любящих хип-хоп.

Совместный сингл Депая и Промеса под названием LA Vibes вышел летом в 2017 году, клип собрал почти 3 млн просмотров. В нём футболисты хвастаются дорогими автомобилями и украшениями – стандартный атрибут жизни любого хип-хоп артиста.

Самый популярный клип на канале Депая – на трек No Love. Он собрал почти 19 млн просмотров с декабря 2018 года. Солидная цифра даже по меркам крупных артистов.

Промес отметился в этом году совместной работой с российскими исполнителями – ST и Егором Шипом под названием «Наше имя знают все». На презентации футболист сравнил песню с легендарной «Знаешь ли ты» от МакSим и отметил, может ли он стать неофициальным гимном для «Спартака»: «Речь не о соперничестве. Речь только о будущем, чтобы эта песня тоже стала важной для фанатов».