Александр Головин объяснил, почему стал чаще забивать за «Монако»

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин рассказал о причинах того, что он стал больше забивать за команду.

«Получилась хорошая, яркая игра. Мы доминировали и владели преимуществом, много атаковали, создавали моменты. На ворота соперника было постоянное давление, которое воплотилось в два забитых мяча. Красивый гол в моём исполнении? Со стороны виднее, насколько он хорош, но могу сказать, что бил на исполнение в дальний угол. Всё удачно сложилось. На самом деле мог забить ещё в этом матче, были хорошие возможности.



С чем связано, что стал больше бить, брать игру на себя? Нет какой-то одной причины. Это и требование тренерского штаба, и собственные ощущения позволяют действовать именно так. Всё-таки и в команде, и в лиге играю уже не первый год. Есть определённая уверенность и понимание того, как нужно сыграть в той или иной ситуации. Самое главное, чтобы всё это было на пользу команде. Так оно и получается», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Головин отметился забитым мячом в игре с «Тулузой» в чемпионате Франции (2:0). Российский футболист был признан лучшим игроком встречи по версии WhoScored.

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