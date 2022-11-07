Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин объяснил, почему стал чаще забивать за «Монако»

Александр Головин объяснил, почему стал чаще забивать за «Монако»
Комментарии

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин рассказал о причинах того, что он стал больше забивать за команду.

«Получилась хорошая, яркая игра. Мы доминировали и владели преимуществом, много атаковали, создавали моменты. На ворота соперника было постоянное давление, которое воплотилось в два забитых мяча. Красивый гол в моём исполнении? Со стороны виднее, насколько он хорош, но могу сказать, что бил на исполнение в дальний угол. Всё удачно сложилось. На самом деле мог забить ещё в этом матче, были хорошие возможности.

С чем связано, что стал больше бить, брать игру на себя? Нет какой-то одной причины. Это и требование тренерского штаба, и собственные ощущения позволяют действовать именно так. Всё-таки и в команде, и в лиге играю уже не первый год. Есть определённая уверенность и понимание того, как нужно сыграть в той или иной ситуации. Самое главное, чтобы всё это было на пользу команде. Так оно и получается», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Головин отметился забитым мячом в игре с «Тулузой» в чемпионате Франции (2:0). Российский футболист был признан лучшим игроком встречи по версии WhoScored.

«Несправедливо, что Головин не сыграет на ЧМ!» Во Франции в восторге от шедевра россиянина «Несправедливо, что Головин не сыграет на ЧМ!» Во Франции в восторге от шедевра россиянина

Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022