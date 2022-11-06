«Несправедливо, что Головин не сыграет на ЧМ!» Во Франции в восторге от шедевра россиянина

Александр Головин в шикарной форме. Неделю назад российский полузащитник «Монако» забил красивый гол и помог своей команде победить «Анже». А сегодня, 6 ноября, монегаски приехали к «Тулузе» в 14-м туре Лиги 1. И Головин повторил тот же трюк!

Несмотря на итоговый успех «Монако», в самом начале матча было нелегко. «Тулуза» стартовала очень агрессивно и полезла вперёд. Но ставка на быстрый гол всё же не сработала, и со временем гости завладели явным преимуществом.

Головин мог стать героем матча ещё в первом тайме. На пятой минуте Александр разогнал контратаку и выкатил на Такуми Минамино, но тот пробил по трибунам. Спустя шесть минут Головин уже бил сам, причём из отличной позиции — вратарь отразил мяч ногами. А ближе к концу тайма россиянин поучаствовал в целой серии моментов: сначала чуть не отдал ассист с углового, затем круто пробил издалека, заставив вратаря тащить из нижнего угла. Но лучший шанс у Александра возник незадолго до свистка на перерыв: после подачи полузащитник остался один на дальней штанге и пробил в одно касание, и вновь голкипер сотворил чудо.



Зато во втором тайме настало время чудес от Головина. Уже на 46-й минуте Александр получил мяч перед штрафной, обработал его и запустил в девятку. На этот раз точно без шансов для вратаря! Красота.

Гол Александра Головина Фото: Кадр из трансляции

Гол Александра Головина Фото: Кадр из трансляции

Гол Александра Головина Фото: Кадр из трансляции

«Монако» в дальнейшем довёл дело до победы и даже забил второй гол. Хотя «Тулуза» могла пропускать гораздо больше — преимущество команды Головина было просто неприличным.



Болельщики в соцсетях пришли в восторг от удара Головина. Вот самые яркие комментарии:



@mag18337: «Головин забил такой же гол, как и неделю назад!»



@WillMunegu: «Какой же Головин игрок».



@FRUTEAU14: «Головин — отличный игрок. О нём слишком мало говорят».

@julienasm: «Головин смотрелся жалко на протяжении четырёх лет, но надо признать, что в этом сезоне он настоящий монстр. Надеюсь, травмы оставят его в покое, потому что сейчас это явно наш лучший игрок».



@SansEpices: «Головин, какая элегантность!»



@CarlosXArguello: «Какая гигантская несправедливость, что Головин не сыграет на чемпионате мира по политическим причинам! В этом сезоне Александр показывает всё, чего от него ждали, когда он только приехал. Настоящее шоу талантов».



@el_routier: «Царь Саша Головин снова напомнил о своей правой ноге».



Кстати, для Головина матч с «Тулузой» стал ещё особенным в плане статистики. По подсчётам Opta, он поучаствовал в 12 ударах (половину нанёс сам, под остальные отдал пас) — это личный рекорд россиянина и четвёртый показатель в истории «Монако»! А в этом сезоне Лиги 1 круче выступали только двое: Килиан Мбаппе и Александр Ляказетт. Элитная компания!

После тяжёлого старта у «Монако» потихоньку налаживаются дела. Благодаря сегодняшней победе команда взлетела на четвёртое место в Лиге 1, сравнявшись с «Ренном», и отстаёт от второй строчки на шесть очков. Ну а Головин прибавляет в статистике! Теперь у него 3+2 по «гол+пас» в 14 матчах. Ждём подвигов в следующих играх.