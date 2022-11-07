Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не собираемся паниковать». Кейн — о ранних пропущенных голах «Тоттенхэма»

«Мы не собираемся паниковать». Кейн — о ранних пропущенных голах «Тоттенхэма»
Комментарии

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн после поражения от «Ливерпуля» (1:2) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги высказался о тенденции команды пропускать в начале встречи. Мохамед Салах открыл счёт на 11-й минуте.

«Мы не собираемся паниковать! Но нам обязательно нужно улучшить этот аспект», — приводит слова Кейна Sky Sports.

29-летний Гарри Кейн в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.

«Тоттенхэм» в 14 матчах АПЛ набрал 26 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место.

Самые результативные команды в истории чемпионата Англии. Видеоролик:

Новость по теме
Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022