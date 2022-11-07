«Мы не собираемся паниковать». Кейн — о ранних пропущенных голах «Тоттенхэма»
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн после поражения от «Ливерпуля» (1:2) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги высказался о тенденции команды пропускать в начале встречи. Мохамед Салах открыл счёт на 11-й минуте.
«Мы не собираемся паниковать! Но нам обязательно нужно улучшить этот аспект», — приводит слова Кейна Sky Sports.
29-летний Гарри Кейн в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.
«Тоттенхэм» в 14 матчах АПЛ набрал 26 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место.
Самые результативные команды в истории чемпионата Англии. Видеоролик:
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- 7 ноября 2022
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