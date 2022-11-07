Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1). В этой встрече Салах оформил дубль.
«Мы играли в футбол, нам удалось забить два гола, но и во втором тайме, я думаю, мы могли забить, но нам не повезло. Самое главное, что нам удалось взять три очка. «Тоттенхэм» всегда сложный соперник, на выезде или когда мы играем дома. Но я всегда сосредоточен на игре и стараюсь приносить пользу команде. Сегодня мне удалось это сделать», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».
Команда Юргена Клоппа набрала 19 очков и поднялась на восьмое место турнирной таблицы. «Тоттенхэм», у которого 26 очков, остался на четвёртой позиции. В следующем туре «Ливерпуля» встретится с «Саутгемптоном». Матч состоится 12 ноября.
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