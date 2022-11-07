«Трудно было не расплакаться, это шок». Форвард «Барселоны» — об уходе Пике

Нападающий «Барселоны» Рафинья рассказал о своей адаптации в команде, особенностях работы Хави и прощальном матче Жерара Пике.

«Я нападающий, и мне нравится забивать. Мои товарищи по команде помогают мне, и я много работаю, чтобы адаптация прошла как можно быстрее.



Сравнение Бьельсы и Хави? Каждый идёт своим путём. Хави пытается произвести впечатление своим видением игры, применять свою идею в матчах. «Барселона» всегда играет на победу и собирается бороться за все титулы.



Прощание с Пике? Это была ночь эмоций, важная и особенная игра с «Альмерией». Это было прощание с отличным футболистом и товарищем. Это было его решение, он нас никак не предупредил. Мы узнали об уходе Пике тогда, когда об этом узнали все. Трудно не расплакаться, это был шок. Всегда представляешь, что однажды переживёшь подобный момент, прощание всегда эмоционально», — приводит слова Рафиньи Cadena Ser.

Видеообзор. «Барселона» — «Альмерия». Испанская Примера 2022/2023. 13-й тур:

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