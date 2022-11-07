Стали известны пары 1/16 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной»

Стали известны пары 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023. Жеребьёвка состоялась сегодня, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

В первом раунде плей-офф примут участие 16 клубов. Это восемь команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь команд, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

ПСВ (Нидерланды) — «Севилья» (Испания)

«Ренн» (Франция) — «Шахтёр» (Украина)

«Рома» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия)

«Унион» (Германия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Барселона» (Испания)

«Монако» (Франция) — «Байер» (Германия)

«Нант» (Франция) — «Ювентус» (Италия)

«Мидтьюлланн» (Дания) — «Спортинг» (Португалия)

Матчи 1/16 финала состоятся 16 и 23 февраля. Победители выйдут в 1/8 финала, где сыграют с командами, занявшими первые места в группах Лиги Европы. Это «Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Юнион», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фрайбург» и «Ференцварош» Станислава Черчесова.

Финал турнира пройдёт 31 мая 2023 года в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».