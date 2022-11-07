«Даже Яшин совершал ошибки». Бышовец — об игре Чистякова

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о неудачной игре защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом» (1:2). Ошибка Чистякова позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол гостей. Позже было объявлено об отстранении защитника от основного состава команды.



«К тому, что говорят руководители «Зенита» и их прихлебатели в адрес Чистякова, я отношусь отрицательно. Поймите, в футболе никто не застрахован от ошибок. Их совершали все, начиная от великого Льва Яшина и заканчивая Михаилом Кержаковым и его старшим братом Александром. Они допускали помарки в диких ситуациях, но ни у кого даже мысли не возникло, что подобное могло произойти намеренно», — приводит слова Бышовца «RT».

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