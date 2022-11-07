Бывший игрок «Зенита» Оздоев поддержал Чистякова на фоне обвинений клуба в адрес защитника

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, ныне выступающий в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк», выразил поддержку защитнику сине-бело-голубых Дмитрию Чистякову, которого санкт-петербургский клуб подозревает в намеренно плохой игре с «Ахматом».

«Полностью поддерживаю!», — написал Оздоев на своей странице в социальных сетях, прикрепив фотографию Чистякова.

Напомним, в игре 16-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» ошибка Чистякова привела ко второму пропущенному «Зенитом» голу, а встреча в итоге закончилась поражением команды из Санкт-Петербурга — 1:2. После матча генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник выведен из основного состава команды. Многие одноклубники Чистякова выразили ему свою поддержку в социальных сетях.