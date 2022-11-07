Арбитр Федотов: Кукуяну повезло, что «Ахмат» не сыграл вничью и не проиграл «Зениту»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный момент в работе судьи Павла Кукуяна, который обслуживал матч между «Ахматом» и «Зенитом» (победа грозненского клуба 2:1).

«Картина хорошая — не сравнить с 15-м туром. Кукуян двигался, разговаривал, объяснял. Но смутил момент с неназначением 11-метрового в ворота «Зенита». У Кукуяна была плохая позиция, он зачем-то сместился в обратную диагональ к помощнику. А если бы судья располагался правильно, то увидел бы, что Чистяков, пряча руки за спину, для чего-то выставил их в сторону. Мяч попал в правую руку, а потом в левую. В ворота «Зенита» нужно было назначить пенальти, а Чистякову показать жёлтую карточку. VAR спасает только то, что они не нашли стопроцентного доказательства попадания мяча в правую руку и не стали додумывать.



В целом Кукуян хорошо отработал, но ему повезло, что «Ахмат» не сыграл вничью и не проиграл — иначе был бы скандал, и тот 11-метровый разбирали бы очень долго», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.