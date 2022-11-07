Экс-игрок «Зенита» Радченко: сейчас очень важно поддержать Чистякова, чтобы он не сломался

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о ситуации с защитником питерцев Дмитрием Чистяковым. В матче с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова привела к голу грозненцев. Ещё в первом тайме защитника заменил Данил Круговой. Позже было объявлено об отстранении Чистякова от основной команды «Зенита», а вратари клуба Даниил Одоевский и Михаил Кержаков выразили партнёру поддержку.



«Не только Кержаков и Одоевский выразили слова поддержки Чистякову, но и вся команда. Дима попал в сложную ситуацию. Он — наш воспитанник, заканчивал академию. Мы все его поддерживаем. Посмотрим, чем закончится вся эта история. Но сейчас очень важно поддержать Чистякова, чтобы он не сломался», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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