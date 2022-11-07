Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Радченко: сейчас очень важно поддержать Чистякова, чтобы он не сломался

Экс-игрок «Зенита» Радченко: сейчас очень важно поддержать Чистякова, чтобы он не сломался
Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о ситуации с защитником питерцев Дмитрием Чистяковым. В матче с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова привела к голу грозненцев. Ещё в первом тайме защитника заменил Данил Круговой. Позже было объявлено об отстранении Чистякова от основной команды «Зенита», а вратари клуба Даниил Одоевский и Михаил Кержаков выразили партнёру поддержку.

«Не только Кержаков и Одоевский выразили слова поддержки Чистякову, но и вся команда. Дима попал в сложную ситуацию. Он — наш воспитанник, заканчивал академию. Мы все его поддерживаем. Посмотрим, чем закончится вся эта история. Но сейчас очень важно поддержать Чистякова, чтобы он не сломался», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Новость по теме
Дмитрий Чистяков поблагодарил партнёров и назвал матч с «Ахматом» худшим в карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022