Дмитрий Чистяков поблагодарил партнёров и назвал матч с «Ахматом» худшим в карьере

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о ситуации, которая возникла после матча с «Ахматом» (1:2). Ошибка игрока привела ко второму голу грозненцев. Ещё в первом тайме Чистяков был заменён, вместо него на поле появился Данил Круговой. Позже генеральный директор питерского клуба Александр Медведев сообщил, что защитник отстранён от основной команды сине-бело-голубых.

«Ребята, спасибо вам за то, что поддерживаете в трудную минуту! За себя хочу сказать, что провёл свой худший матч. Осознаю это, обещаю работать над собой и исправиться. Я предан городу и своей команде! Спасибо одноклубникам, спасибо болельщикам, спасибо родным. Я очень ценю это», — написал Чистяков в одной из своих соцсетей.