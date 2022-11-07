«Райо Вальекано» — «Реал»: Комесанья вывел хозяев вперёд на пятой минуте матча

Сегодня, 7 ноября, проходит матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» принимает мадридский «Реал». Встреча проходит на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Хуана Мунуэры прозвучал в 23:00 мск.

Комесанья («Райо Вальекано») забивает ударом в касание

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На пятой минуте матча хозяева поля пошли в атаку левым флангом. Франсиско Гарсия прострелил в центр на полузащитника Сантьяго Комесанью. Хавбек не стал отдавать мяч партнёрам и решил пробить с лёта с дальней дистанции — мяч полетел в дальний правый угол, Куртуа не сумел вытащить его.

«Реал», сыгравший 12 матчей, занимает второе место турнирной таблицы, набрав 32 очка. Мадридский клуб отстаёт от лидирующей «Барселоны» на два очка, но каталонцы уже провели свой матч 13-го тура. «Райо Вальекано» располагается на девятой позиции чемпионата, в активе команды 18 очков.