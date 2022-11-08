«Реал» хочет продлить контракт с Марко Асенсио во время перерыва на чемпионат мира

Мадридский «Реал» в ближайшее время планирует продлить контракт с полузащитником Марко Асенсио. «Сливочные» планируют сделать это во время чемпионата мира в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря, сообщает Mundo Deportivo.



Действующее соглашение футболиста истекает летом 2023 года, таким образом, с 1 января он сможет вести переговоры с другими клубами. «Реал» не хочет допустить подобной ситуации.



Сообщается, что Асенсио вместе со своим окружением изучит новое предложение и примет решение о своём будущем.



Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес после отказа Асенсио подписывать новый контракт попросил Карло Анчелотти реже выпускать футболиста на поле, но тренер «Реала» остался доволен игрой футболиста, из-за чего в клубе решили оставить Асенсио.

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