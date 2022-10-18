«Ньюкасл» ведёт переговоры с агентом хавбека «Реала» Марко Асенсио

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио в летнее трансферное окно может продолжить карьеру в Англии. «Ньюкасл» ведёт переговоры с агентом испанского футболиста Жорже Мендешем на предмет перехода его футболиста в стан «сорок» свободным агентом летом 2023 года. Об этом сообщает Педро Алмейда в «Твиттере».

26-летний Асенсио выступает за «Реал» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник в девяти матчах во всех турнирах провёл на поле 104 минуты, отметившись голом. Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес после отказа Асенсио подписывать новый контракт попросил Карло Анчелотти реже выпускать футболиста на поле.

Видеообзор. Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:

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