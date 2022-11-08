Отец Чистякова эмоционально высказался о словах гендиректора «Зенита» в адрес игрока

Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова прокомментировал слова гендиректора питерского клуба Александра Медведева, который после матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» заявил, что возможно, футболисту лучше выступать за грозненский клуб.
«Предложение «Ахмата»? А кто об этом сообщил? И на основании чего сделали такой вывод? Одной ошибки? А ничего, что Дима играл матч со сломанным носом? Все это решили перечеркнуть из-за одного небольшого косяка? С тех пор, как Дима играет — с 13-ти лет, — я постоянно ему говорю: «Ты должен выходить на поле, как гладиатор в древнем Риме! Либо ты побеждаешь, либо тебя», — приводит слова Чистякова Sport24.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что причиной резкой реакции и вывода Дмитрия Чистякова из основного состава «Зенита» стали подозрения руководства клуба в том, что защитник специально плохо сыграл в матче с грозненским «Ахматом». После этой игры генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Чистяков выведен из основного состава клуба.
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