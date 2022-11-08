Газзаев: не понимаю высказываний генерального директора «Зенита» об отстранении Чистякова

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о ситуации вокруг защитник «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Всех собак вешать на парня неправильно. В истории мирового футбола бывали ошибки и похуже даже от признанных мастеров. Да, он допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в ворота его команды, но Дмитрий сам всё прекрасно понимает. Футбол ведь и состоит из ошибок, иначе почти все матчи завершались бы со счетом 0:0.

Чистякова надо поддержать. Он талантливый футболист, находится в хорошем для защитника возрасте. У него особо не было игровой практики, впервые за долгое время вышел в стартовом составе. Так что к его ошибке надо относиться снисходительно. Здорово, что партнёры по команде выступили с одобряющими словами в его адрес.

Я совершенно не понимаю высказываний генерального директора «Зенита» об отстранении футболиста от тренировок с первой командой, пожелании играть за другой клуб. Такие решения должен принимать главный тренер, но никак не менеджер. Но если футболист вернулся к тренировочному процессу, наверное, в клубе погорячились с заявлением», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

В матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова привела к голу грозненцев. Ещё в первом тайме защитника заменил Данил Круговой. Позже было гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил об отстранении Чистякова от основной команды «Зенита», а вратари клуба Даниил Одоевский и Михаил Кержаков поддержали партнёра по команде.