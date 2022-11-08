Газзаев: не понимаю высказываний генерального директора «Зенита» об отстранении Чистякова

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о ситуации вокруг защитник «Зенита» Дмитрия Чистякова.
«Всех собак вешать на парня неправильно. В истории мирового футбола бывали ошибки и похуже даже от признанных мастеров. Да, он допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в ворота его команды, но Дмитрий сам всё прекрасно понимает. Футбол ведь и состоит из ошибок, иначе почти все матчи завершались бы со счетом 0:0.
Чистякова надо поддержать. Он талантливый футболист, находится в хорошем для защитника возрасте. У него особо не было игровой практики, впервые за долгое время вышел в стартовом составе. Так что к его ошибке надо относиться снисходительно. Здорово, что партнёры по команде выступили с одобряющими словами в его адрес.
Я совершенно не понимаю высказываний генерального директора «Зенита» об отстранении футболиста от тренировок с первой командой, пожелании играть за другой клуб. Такие решения должен принимать главный тренер, но никак не менеджер. Но если футболист вернулся к тренировочному процессу, наверное, в клубе погорячились с заявлением», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».
В матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова привела к голу грозненцев. Ещё в первом тайме защитника заменил Данил Круговой. Позже было гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил об отстранении Чистякова от основной команды «Зенита», а вратари клуба Даниил Одоевский и Михаил Кержаков поддержали партнёра по команде.
- 8 ноября 2022
-
03:30
-
03:17
-
03:00
-
02:47
-
02:46
-
02:25
-
02:16
-
02:04
-
02:00
-
01:52
-
01:46
-
01:33
-
01:19
-
01:14
-
01:01
-
00:40
-
00:30
-
00:12
-
00:06
- 7 ноября 2022
-
23:51
-
23:47
-
23:44
-
23:40
-
23:30
-
23:18
-
23:10
-
23:09
-
23:00
-
22:45
-
22:40
-
22:39
-
22:25
-
22:25
-
22:16
-
22:10