Сетьен высказался о болельщиках «Вильярреала», которые требовали его отставки

Главный тренер «Вильярреала» Энрике Сетьен высказался о болельщиках, которые требовали его отставки во время матча 13-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (0:2).
«Я действительно человек веры. Люди были возмущены. И он показывали своё недовольство, потому что мы должны были победить. Это нормально злиться. Поражения случаются. Поражение – это не точная наука. Мы должны улучшить ситуацию. Мы здесь всего 8 дней, мы не слишком много тренировались, чтобы быть более организованными. Это тяжёлый удар. Команда станет лучше, перерыв пойдёт нам на пользу. У нас не было ясности мысли и необходимого вдохновения, чтобы преодолеть две линии обороны «Мальорки». Мы контролировали игру, но нам не хватало глубины», — приводит слова Сетьена Football Espana.
Сетьен возглавил «Вильярреал» 25 октября. Под его руководством команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.
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