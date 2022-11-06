«Мальорка» на выезде уверенно обыграла «Вильярреал» в матче Ла Лиги

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимал «Мальорку». Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Стартовый свисток главного арбитра матча Алехандро Руиса прозвучал в 20:30 мск.

Гости вышли вперёд на 32-й минуте благодаря точному удару Ведата Муричи после передачи Джованни Гонсалеса.

Муричи («Мальорка») открывает счёт в матче:

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На 76-й минуте «Мальорка» укрепила своё преимущество — в этот раз голом отметился Амат Ндиайе, ассистировал ему Ведат Муричи.

Ндиайе («Мальорка») забивает красивый гол с разворота!

«Вильярреал» встречу спасти не смог и в итоге потерпел поражение со счётом 0:2.

После победы «Мальорка» набрала 16 очков и поднялась на 12-е место турнирной таблицы. «Вильярреал» остался на восьмой строчке, у команды 18 очков.