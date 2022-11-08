Жоаозиньо: жалко, что «Сочи» лишается новых болельщиков из-за Fan ID
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Нападающий «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал низкую посещаемость на домашних матчах клуба на стадионе «Фишт».
«Низкая посещаемость — это плохо. Люди хотят посмотреть футбол… Жалко, что «Сочи» лишается новых болельщиков из-за Fan ID», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В настоящий момент система Fan ID действует на стадионах в пяти городах: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. Со следующего года система должна заработать на всех аренах клубов РПЛ. Активные фанаты многих клубов бойкотируют матчи, желающие оформить паспорт болельщика сталкиваются с разного рода сложностями и техническими сбоями, посещаемость стадионов резко снизилась.
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