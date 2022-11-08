Форвард «Химок» Садыгов — о «Локомотиве»: клуб с такой историей должен быть намного выше

Форвард «Химок» Илья Садыгов высказался о неудачном выступлении «Локомотива» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники после 16 сыгранных матчей занимают 14-ю позицию в турнирной таблице, имея в активе 13 очков и опережая «Химки», которые находятся в зоне вылета, лишь на один балл.



«У «Локомотива» есть определённые трудности. Команда находится не на своём месте — клуб с такой историей должен быть намного выше. Думаю, закончат выше зоны выживания», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» примет московский «Спартак». Встреча пройдёт 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Этот матч станет последним для команд перед зимним перерывом.