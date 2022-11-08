«Осасуна» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:30 мск

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Барселоной». Команды будут играть на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.

В турнирной таблице Ла Лиги после 13 туров лидируют каталонцы. Команда Хави набрала 34 очка. На втором месте располагается мадридский «Реал». Подопечные Карло Анчелотти заработали на два очка меньше. «Сливочные» — действующие чемпионы страны. «Атлетико» с 24 очками занимает третью строчку в первенстве.

«Осасуна» находится на пятой позиции в турнире. В активе команды из Памплоны 23 очка. Выше неё в турнирной таблице располагается «Бетис» с 24 очками.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.