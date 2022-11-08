Гендиректор «Будё-Глимт»: знаю, что Хайкиным интересовались в России

Генеральный директор «Будё-Глимт» Фродо Томассон рассказал, как в клубе отнеслись к уходу российского голкипера Никиты Хайкина, а также ответил, поступали ли норвежскому клубу предложения из России по поводу перехода вратаря.



«Никита был для нас фантастическим футболистом, годами показывал свой класс. Выдающийся голкипер и прекрасный человек. Но его уход — часть игры, некоторые футболисты покидают свои клубы и ищут новые вызовы. Конечно, жалко, что Хайкин не продлил с нами контракт, но у нас есть и другие отличные вратари. Так что никаких обид с нашей стороны нет.



Мы не предлагали ему новый контракт. Мы только говорили о том, что хотели бы продлить соглашение, и Никита на тот момент не принял окончательного решения. Мы хотели, чтобы он остался, но, к сожалению для нас, он уходит в другой клуб — какой именно, я не знаю. В «Будё» он проделал невероятную работу, и мы желаем ему всего наилучшего в будущем.



Получал ли «Будё» предложения из России, в частности, от «Зенита»? Нет, мы никогда не получали предложений из России. Я знаю, что был интерес, но до официальных предложений дело так и не дошло», — приводит слова Томассона «РБ Спорт».

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