Болельщики норвежского «Будё-Глимт» попрощались с Никитой Хайкиным
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Болельщики норвежского клуба «Будё-Глимт» после очередного матча чемпионата страны попрощались с российским голкипером Никитой Хайкиным. Ранее вратарь сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом. «Будё-Глимт» провёл последний домашний матч в сезоне норвежской Элитсерии.
В матче 29-го тура чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» встречался с «Викингом». Игра прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев. Никита Хайкин провёл на поле первый тайм. В перерыве он был заменён при счёте 2:2. После матча россиянин подошёл к трибуне, которая аплодировала и скандировала его фамилию.
«Будё-Глимт» занимает второе место в турнирной таблице норвежской Элитсерии 2022 года за один тур до окончания чемпионата.
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