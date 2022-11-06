Болельщики норвежского «Будё-Глимт» попрощались с Никитой Хайкиным

Болельщики норвежского клуба «Будё-Глимт» после очередного матча чемпионата страны попрощались с российским голкипером Никитой Хайкиным. Ранее вратарь сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом. «Будё-Глимт» провёл последний домашний матч в сезоне норвежской Элитсерии.

В матче 29-го тура чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» встречался с «Викингом». Игра прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев. Никита Хайкин провёл на поле первый тайм. В перерыве он был заменён при счёте 2:2. После матча россиянин подошёл к трибуне, которая аплодировала и скандировала его фамилию.

«Будё-Глимт» занимает второе место в турнирной таблице норвежской Элитсерии 2022 года за один тур до окончания чемпионата.