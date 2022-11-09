Черышев-старший высказался о перспективах сына в «Венеции» при Паоло Ваноли

Главный тренер андоррской «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Венеции» Дмитрия Черышева, прокомментировал назначение главным тренером итальянской команды экс-наставника московского «Спартака» Паоло Ваноли.



«Не могу сказать, заиграет ли Денис в тот футбол, который ставит Ваноли. Паоло всю жизнь работал помощником, только полгода был главным тренером в «Спартаке». Впервые был главным тренером. К тому же он приехал в Россию и не знал чемпионат.



Большой плюс в том, что Паоло знает Серию В. Ваноли приложит максимум усилий, чтобы достичь успехов с «Венецией». Терять ему нечего. Жду только позитивных изменений в игре команды. Если «Спартак» с Ваноли выиграл кубок, значит, были положительные моменты, связанные с работой тренера», – приводит слова Дмитрия Черышева «РБ Спорт».



О назначении Ваноли главным тренером «Венеции» было официально объявлено 7 ноября. В тренерский штаб Паоло войдут Лино Филипе Невес Годиньо, Марко Цуккер и Джампьеро Ассенци. После 12 туров «Венеция» занимает предпоследнее, 12-е место в Серии B. Денис Черышев в текущем сезоне принял участие в восьми матчах и забил три гола.