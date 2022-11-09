Le Parisien стала известна заявка сборной Франции на ЧМ-2022

Авторитетному французскому изданию Le Parisien менее чем за сутки до объявления заявки сборной Франции на предстоящий чемпионат мира в Катаре – 2022 стали известны имена игроков, которые окажутся в ней.
Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Альфонс Ареола («Вест Хэм Юнайтед»), Мик Меньян («Милан»).
Защитники: Бенжамен Павар («Бавария»), Жюль Кунде («Барселона»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Преснел Кимпембе («Пари Сен-Жермен»), Вильям Салиба («Арсенал»), Лукас Эрнандес («Атлетико» Мадрид), Тео Эрнандес («Милан»).
Полузащитники: Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уэсли Фофана («Челси»), Маттео Гендузи («Марсель»).
Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»).
Выше перечислены 20 имён, однако из-за проблем с травмами Дешам, как ожидается, назовёт первоначальный состав до 26 человек. В него будут включены следующие претенденты: Стив Манданда («Ренн»), Лука Динь («Эвертон»), Ферлан Менди («Реал»), Жонатан Клосс («Марсель»), Деотшанклю Юпамекано («Бавария), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жордан Верету («Марсель»), Эдуарду Камавинга («Реал») и Бубакар Камара («Марсель»).
Потасовка сборных Франции и Польши в финале молодёжного турнира.
- 9 ноября 2022
-
05:17
-
05:02
-
04:51
-
04:40
-
04:18
-
03:55
-
03:49
-
03:28
-
03:18
-
03:10
-
03:03
-
02:55
-
02:41
-
02:39
-
02:26
-
02:16
-
02:14
-
02:01
-
01:39
-
01:38
-
01:22
-
00:56
-
00:44
-
00:38
-
00:36
-
00:22
-
00:14
-
00:00
- 8 ноября 2022
-
23:57
-
23:51
-
23:35
-
23:20
-
23:15
-
23:11
-
23:10