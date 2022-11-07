Во Франции не уверены, что Карим Бензема сможет восстановиться к первому матчу на ЧМ

Представители сборной Франции сомневаются, что лидер атак национальной сборной и мадридского «Реала» Карим Бензема сумеет восстановиться к матчу 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Австралией. Об этом сообщает Get French Football News.

34-летний Бензема после 19 октября пропустил четыре из пяти матчей «Реала» в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Он испытывает мышечные проблемы в левом бедре и в последнее время тренируется отдельно от общей группы.



Отметим, что из-за травм Франция уже потеряла Н'Голо Канте («Челси») и Поля Погба («Ювентус»). Участие Рафаэля Варана («Манчестер Юнайтед») в турнире по-прежнему под вопросом.

Матч Франция — Австралия состоится 22 ноября. Также в одной группе с действующими чемпионами мира выступят Дания и Тунис. Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

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