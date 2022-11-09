«Могут из принципа остановить». Лунёв – о езде в Германии на российских номерах

30-летний российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за леверкузенский «Байер», рассказал об отношении местной полиции к тому, что он передвигается на автомобиле с российским государственным регистрационным знаком.

«Не стрёмно ли ездить на российских номерах? А что это меняет? Да, может, существует повышенная опасность быть остановленным полицией — из-за двух причин. Во-первых, русские номера в Германии — это редкость. Во-вторых, сейчас такая ситуация, когда, наверное, могут из принципа остановить и проверить. Но я ничего не нарушаю. Езжу по одной и той же дороге. Так что, если полицейские там стоят, они, наверное, меня уже выучили», — приводит слова Лунёва Sport24.

Андрей Лунёв показал, как изучает немецкий язык.