«Могут из принципа остановить». Лунёв – о езде в Германии на российских номерах
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30-летний российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за леверкузенский «Байер», рассказал об отношении местной полиции к тому, что он передвигается на автомобиле с российским государственным регистрационным знаком.
«Не стрёмно ли ездить на российских номерах? А что это меняет? Да, может, существует повышенная опасность быть остановленным полицией — из-за двух причин. Во-первых, русские номера в Германии — это редкость. Во-вторых, сейчас такая ситуация, когда, наверное, могут из принципа остановить и проверить. Но я ничего не нарушаю. Езжу по одной и той же дороге. Так что, если полицейские там стоят, они, наверное, меня уже выучили», — приводит слова Лунёва Sport24.
Андрей Лунёв показал, как изучает немецкий язык.
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