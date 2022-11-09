Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Карпукас поделился эмоциями от вызова в сборную России

Артём Карпукас поделился эмоциями от вызова в сборную России
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о своём вызове в сборную России.

«Это отличная новость. Очень рад, что вызван в сборную. Это и честь, и ответственность, и возможность проявить себя. Буду работать на максимуме, по-другому и быть не может. Но скажу честно, сейчас в голове только игра чемпионата против «Спартака». Нужно сделать всё и даже немного больше, чтобы удачно сыграть её и порадовать болельщиков «Локомотива». Уже потом переключусь на работу в сборной», – приводит слова Карпукаса Sport24.

Напомним, в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора национальная команда России проведёт два товарищеских матча — с Таджикистаном (17 ноября) и с Узбекистаном (20 ноября).

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.

Таблица коэффициентов УЕФА. Для России всё грустно, даже если снимут бан в еврокубках Таблица коэффициентов УЕФА. Для России всё грустно, даже если снимут бан в еврокубках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022