Артём Карпукас поделился эмоциями от вызова в сборную России

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о своём вызове в сборную России.
«Это отличная новость. Очень рад, что вызван в сборную. Это и честь, и ответственность, и возможность проявить себя. Буду работать на максимуме, по-другому и быть не может. Но скажу честно, сейчас в голове только игра чемпионата против «Спартака». Нужно сделать всё и даже немного больше, чтобы удачно сыграть её и порадовать болельщиков «Локомотива». Уже потом переключусь на работу в сборной», – приводит слова Карпукаса Sport24.
Напомним, в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора национальная команда России проведёт два товарищеских матча — с Таджикистаном (17 ноября) и с Узбекистаном (20 ноября).
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.
- 9 ноября 2022
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