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Агент Марко Николича опроверг переговоры с «Сочи»

Агент Марко Николича опроверг переговоры с «Сочи»
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Агент бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович заявил, что специалист не ведёт переговоры с футбольным клубом «Сочи».

«Николич на посту главного тренера «Сочи» — это выдумки какого-то журналиста. Специалист не ведёт переговоры с клубом», — приводит слова представителя тренера Sport24.

Ранее представитель Николича заявлял о готовности экс-наставника «Локомотива» вернуться к работе в российском чемпионате. В качестве главного тренера московской команды Николич стал обладателем Кубка России (2021). В СМИ сообщалось о том, что сербский тренер возглавит «Сочи» после увольнения из клуба Вадима Гаранина.

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