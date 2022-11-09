Агент Марко Николича опроверг переговоры с «Сочи»
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Агент бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович заявил, что специалист не ведёт переговоры с футбольным клубом «Сочи».
«Николич на посту главного тренера «Сочи» — это выдумки какого-то журналиста. Специалист не ведёт переговоры с клубом», — приводит слова представителя тренера Sport24.
Ранее представитель Николича заявлял о готовности экс-наставника «Локомотива» вернуться к работе в российском чемпионате. В качестве главного тренера московской команды Николич стал обладателем Кубка России (2021). В СМИ сообщалось о том, что сербский тренер возглавит «Сочи» после увольнения из клуба Вадима Гаранина.
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