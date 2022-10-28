Агент Николича: Марко точно вернётся в Россию, он очень полюбил страну

Футбольный агент Деян Йоксимович заявил, что его клиент, бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич, готов вернуться к работе в чемпионате России.

«Вернётся ли Марко к тренерской деятельности зимой? Он уже готов работать, посмотрим, как всё закончится. Что касается предложений, уже долго ни с кем не говорили. И это нормально.

Интерес «Пармы»? Было много команд, но Марко решил, что этот год будет отдыхать. У него первый серьёзный отпуск за 15–16 лет. Надо это тоже понимать. Но Николич точно вернётся обратно в Россию, он очень полюбил страну», — приводит слова Йоксимовича «РБ Спорт».

Марко Николич работал в «Локомотиве» в 2020-2021 годах. Под руководством сербского специалиста железнодорожники стали обладателями кубка России. Сейчас должность главного тренера в «Локомотиве» является вакантной, исполняющим обязанности после увольнения Йозефа Циннбауэра является Андрей Фёдоров.