Источник: ключевой вариант Дзюбы — «Рубин», запасной — «Торпедо»

Российский нападающий Артём Дзюба, чей контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» был расторгнут по соглашению сторон, имеет три варианта продолжения карьеры, сообщает «РБ Спорт».
Два возможных клуба из трёх – российские. По информации источника, у окружения Дзюбы уже были контакты с московским «Торпедо», но этот вариант является для футболиста запасным. Ключевой – выступающий в Первой лиге казанский «Рубин», который тренирует Леонид Слуцкий. Также существует вероятность перехода Дзюбы в один из турецких клубов.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-нападающий сборной России может продолжить карьеру в Италии. Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента подчеркнул, что в клубе оценивают возможность подписания контракта с Дзюбой, но решение по этому вопросу будет принято ближе к зимнему трансферному окну.
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