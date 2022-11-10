Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: ключевой вариант Дзюбы — «Рубин», запасной — «Торпедо»

Источник: ключевой вариант Дзюбы — «Рубин», запасной — «Торпедо»
Комментарии

Российский нападающий Артём Дзюба, чей контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» был расторгнут по соглашению сторон, имеет три варианта продолжения карьеры, сообщает «РБ Спорт».

Два возможных клуба из трёх – российские. По информации источника, у окружения Дзюбы уже были контакты с московским «Торпедо», но этот вариант является для футболиста запасным. Ключевой – выступающий в Первой лиге казанский «Рубин», который тренирует Леонид Слуцкий. Также существует вероятность перехода Дзюбы в один из турецких клубов.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-нападающий сборной России может продолжить карьеру в Италии. Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента подчеркнул, что в клубе оценивают возможность подписания контракта с Дзюбой, но решение по этому вопросу будет принято ближе к зимнему трансферному окну.

Дзюба чудовищно ошибся с клубом. Он вообще что-то обсуждал, кроме денег? Дзюба чудовищно ошибся с клубом. Он вообще что-то обсуждал, кроме денег?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022